Raubkatze tötet drei Hühner in Nilvange

Sowas sieht man nicht jeden Tag: Am Neujahrstag beobachte eine Frau aus Nilvange, bei Thionville, wie eine ziemlich großgeratene Katze in ihrem Garten auf Hühnerjagd ging. Tatsächlich handelte es sich bei dem Tier um einen Serval, eine mittelgroße Wildkatze aus Afrika, die Tiere können bis zu einem Meter groß werden und eine Schulterhöhe von 62 Zentimeter erreichen.

Das Tier war seinem Besitzer ausgerissen, als beide gerade auf einem Spaziergang durch den Wald bei Hayange waren, so berichtete Le Républicain Lorrain. In dem Garten in Nilvange ging der Serval dann auf Raubzug und erwischte drei Hühner. Die Feuerwehr von Hayange fing die Katze schließlich ein und übergab sie seinem – rechtmäßigen – Besitzer, der auch gleich für die Hühner bezahlte.

(pp/L'essentiel)