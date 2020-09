Mann wird bei Swingerparty schwer verletzt

Ein Passant hat in der Nacht von Montag auf Dienstag unweit der McDonald's-Filiale im französischen Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) einen schwer verletzten jungen Mann entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der 19-Jährige wies nicht nur tiefe Wunden an Hals und Brustkorb auf, sondern auch mehrere abgetrennte Finger, wie 20minutes.fr berichtet. Am Dienstagmorgen war noch nicht klar, ob er seine schweren Verletzungen überleben wird.

Der 19-Jährige erzählte den Polizeibeamten, dass er in seinem Haus von einem Ehepaar während einer Swingerparty attackiert und schwer verletzt wurde. Die Polizei fahndet derzeit nach den Verdächtigen.

(L'essentiel)