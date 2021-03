Biergärten und Terrassen dürfen wieder öffnen

Restaurants im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz können ab Montag wieder ihre Terrassen und Biergärten öffnen. Das hat die Landesregierung am Wochenende beschlossen, allerdings hat sie auch einige Bedingungen gestellt. So darf die Inzidenz in der Gemeinde 100 Fälle pro 100.000 Einwohner nicht überschreiten. Darüber hinaus werden die Kunden aufgefordert, ein negatives Testergebnis mitzuführen. Sie müssen demnach entweder einen Selbsttest vor Ort machen oder einen Schnelltest vorlegen.

#RLP verschiebt 4. Öffnungsschritt, Außengastronomie mit negativem #Corona-Test möglich. Malu #Dreyer: Wir werden gemeinsam beraten, wie wir in Modell-Kommunen schlüssige Test- & Nachverfolgungskonzepte erarbeiten, um behutsame Öffnungen zu ermöglichen, bei Inzidenz unter 100. pic.twitter.com/wnDCd6xfLs — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) March 19, 2021

Darüber hinaus müssen Restaurants ein Gesundheitskonzept umsetzen, das unter anderem einen Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Tischen und zwischen den Gästen im Wartebereich vorsieht. Um den Zulauf zu kontrollieren, müssen Termine vereinbart werden.

Außerdem wird das Tragen von Masken (nur chirurgische Maske oder FFP2-Maske) sowohl für das Personal als auch für die Gäste vorgeschrieben, wenn diese nicht sitzen. Und schließlich müssen die Kontaktdaten aller Kunden erfasst werden.

ℹ️ Wenn Gastronome ab Morgen öffnen wollen, geht das nur unter einer Reihe von Bedingungen. Und mit Gästen, die getestet sind. In #Trier gibt es derzeit schon zahlreiche Möglichkeiten, kostenlose Schnelltests machen zu lassen. Der Überblick: https://t.co/ymoBbbwrX6 — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 21, 2021

(l'essentiel)