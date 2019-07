Wer hat diesen 66-​​Jährigen gesehen?

Die Polizeiinspektion Saarlouis sucht unter Hochdruck nach dem vermissten 66-jährigen Wolfgang Kaas. Dieser wurde zuletzt am heutigen Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, in der Nähe eines Seniorenwohnheimes in der Bahnhofsallee in Saarlouis gesehen. Der Vermisste ist schwer erkrankt und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Personenbeschreibung

Wolfgang Kaas ist etwa 190 cm groß, bringt rund 85 Kilogramm auf die Waage, hat eine Glatze und trägt Jeans, T-shirt und eine sogenannte Malerkappe.

Der Vermisste könnte mit einem weißen Mietwagen der Marke DB, Typ C 180, mit dem amtlichen Kennzeichen M-RC 8959 unterwegs sein.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Saarlouis weitergegeben werden. Telefon: 06831-9010.

(mb/L'essentiel)