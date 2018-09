Torwart stirbt nach zwei Zusammenstößen

Ein 32-jähriger Torwart ist am Samstag bei einem Kreisligaspiel in Harthausen bei Speyer (Rheinland-Pfalz) ohnmächtig zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Zuvor war der Torwart des SV Rot-Weiß Seebach wohl in mindestens zwei Zusammenstöße verwickelt gewesen, wie der Vereinsvorsitzende Volker Werkle am Montag sagte. «Das ist für den ganzen Verein ein sehr traumatisches Ereignis und ein absoluter Alptraum.»

Der 32-Jährige war in der Schlussminute im Spiel gegen den ASV Harthausen nach einem Zusammenstoß im Strafraum zusammengebrochen. Er sei noch auf dem Platz von einer Ersthelferin sowie von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus nach Speyer gebracht worden, berichtete Vereinsvorsitzender Werkle.

Erster Zusammenstoß in der 60. Minute

Laut einem Bericht des SWR war der Torwart bereits in der 60. Minute bei einem Abwehrmanöver mit dem Kopf gegen den Oberschenkel eines Gegenspielers geprallt. Daraufhin habe er sich immer wieder an den Nacken gegriffen. Doch auswechseln wollte sich der 32-Jährige nicht lassen.

Nach einer Verlegung nach Mannheim sei er dann in einem dortigen Krankenhaus vermutlich infolge einer Hirnblutung gestorben. Ob eine Obduktion durchgeführt wird, entscheide nun die Staatsanwaltschaft, sagte ein Sprecher der Polizei Mannheim. «Wir finden kaum Worte, die unsere Gefühle ausdrücken können», schreibt der SV Rot-Weiß Seebach auf Facebook. «Mit Sven verlieren wir einen wunderbaren Menschen und Freund, einen vorbildlichen Sportkameraden, unsere Nummer 1 auf dem Platz.»

(L'essentiel/dpa/jt)