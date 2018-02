Polizei entdeckt tote Frau nach Karnevalsparty

Artikel per Mail weiterempfehlen

Furchtbares Ende einer Fastnachtsparty: In Trier ist am Freitagmorgen die Leiche einer Frau gefunden worden. Genaue Umstände sind noch nicht bekannt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Leiche konnte noch nicht identifiziert werden. «Bisher liegen jedoch keine Hinweise auf eine Straftat vor», teilte die Behörde mit.

Bei der Toten handelt es sich um eine 48-jährige Frau aus Trier. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Todes ein blau-weißes Fastnachtskostüm, das einer Matrosenuniform ähnelte. Höchstwahrscheinlich hatte sie zuvor eine Veranstaltung anlässlich der Weiberfastnacht besucht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei den Ermittlungen um Mithilfe. Ein Fußgänger hatte die an einer Mauer im Freien sitzende Leiche in der Friedhofstraße im Stadtteil Ehrang entdeckt. Die Tote wird nun rechtsmedizinisch untersucht.

(L'essentiel)