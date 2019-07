Nach Mord an Ex-​​Freund – 58-​​Jährige vor Gericht

Wegen des Vorwurfs des Mordes an ihrem früheren Lebensgefährten muss sich eine 58-Jährige von Freitag an vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, dem 46-Jährigen am Abend des 7. Februar 2019 vor seiner Physiotherapiepraxis in Püttlingen aufgelauert und mit vier Schüssen aus einer Pistole getötet zu haben. Dann habe sie am Tatort gewartet und sich dort von der Polizei festnehmen lassen.

Die Waffe habe die Frau als Mitglied eines Schützenvereins legal besessen. Bis zu ihrer Trennung 2012, so die Staatsanwaltschaft, seien die Angeklagte und das Opfer «geraume Zeit» miteinander liiert gewesen. Zum Prozessauftakt soll nach Auskunft einer Gerichtssprecherin nur die Anklageschrift verlesen werden. Der Verteidiger kündigte an, am zweiten Prozesstag eine Erklärung seiner Mandantin abzugeben. Insgesamt sind vier Verhandlungstage vorgesehen.

(L'essentiel/dpa/red)