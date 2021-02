Krankenhäuser behandeln nur selten Grenzgänger

Wer in Luxemburg arbeitet und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, ist - unabhängig von der Staatsangehörigkeit - dem Gesundheitssystem des Landes angeschlossen. Nach den am späten Montagmorgen vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen waren im Jahr 2019 885.132 Menschen in Luxemburg versichert, wobei 63 Prozent im Großherzogtum lebten. Von diesen Versicherten hatten 339.890 die luxemburgische Staatsangehörigkeit, also etwa 38,4 Prozent.

161.904 versicherte Patienten waren im Jahr 2019 mindestens einmal in der Notaufnahme, davon 87,9 Prozent mit Wohnsitz in Luxemburg. 51 Prozent der Patienten hatten die luxemburgische Staatsangehörigkeit. 59.491 Patienten waren in dem Jahr für einen längeren Aufenthalt in Luxemburg im Krankenhaus. Auch hier dominierten Menschen, die in Luxemburg leben (90,5 Prozent). Aus diesen Zahlen lässt sich schließen, dass sich nur sehr wenige Grenzgänger in Luxemburg im Krankenhaus behandeln lassen.

In den letzten zehn Jahren sind diese Zahlen leicht rückläufig. Im Jahr 2010 waren zum Beispiel 41 Prozent der versicherten Patienten luxemburgischer Nationalität. Fünf Jahre später war diese Zahl auf 38 Prozent gesunken, was sich mit dem aktuellen Wert deckt. Die Zahlen der Versicherten, die auch in Luxemburg leben, ist ebenfalls leicht rückläufig (2010: 67 Prozent; 2019: 63 Prozent).

(fl/L'essentiel)