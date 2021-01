Frankreich kündigt neue Einreiseregeln an

Für EU-Bürger soll es ab Sonntag nur noch möglich sein, mit einem negativen PCR-Testergebnis nach Frankreich einreisen zu dürfen. Bislang ist aber noch nicht geklärt, wie es für Reisende und bei Familienbesuchen aussieht.

Pendler sollen nicht betroffen sein

Französische Arbeitgeber sind, laut französischer Regierung, dazu verpflichtet, Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken, sofern es die Tätigkeit zulässt. Falls das nicht möglich ist, kann vom Arbeitgeber eine Dauergenehmigung ausgestellt werden oder auch ein Sonderausweis durch die nationalen Behörden. Laut Macron werden die PCR-Tests bei nicht «essenziellen» Reisen verlangt. Pendler sind demzufolge voraussichtlich nicht von der strikten Grenzkontrolle betroffen. Bislang gültige Informationen zu allen Regelungen und Ausnahmen können der Website der Französischen Regierung entnommen werden.

Grenzschließung Luxemburgs bislang ausgeschlossen

In einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag betonte Premierminister Xavier Bettel erneut, dass 60 Prozent des medizinischen Personals aus der Grenzregion kommen. Eine strikte Grenzschließung oder die gänzliche Einschränkung der Reiseaktivität solle es nicht geben. Allerdings könne man über neue Regelungen und Einschränkungen zur Einreise nach Luxemburg nachdenken. Das Vorweisen eines negativen PCR-Tests sei denkbar, doch Details sollen in einer Sitzung des Regierungsrats Anfang der kommenden Wochen besprochen werden. Auch Außenminister Jean Asselborn betonte im Zuge der gestrigen Video-Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs, dass eine Grenzschließung für ihn zur Pandemie-Bekämpfung der falsche Weg sei.

PCR-Tests für Luxemburger kostenlos

Für Luxemburger und Berufspendler, die über eine luxemburgische Sozialversicherungsnummer verfügen, gibt es die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Detaillierte Informationen zu den Testmöglichkeiten gibt es auf der Website der Luxemburgischen Regierung.

