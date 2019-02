Tierschützer decken grausame Zustände auf

Elevage Linporc Juvrecourt IMAGES CHOC. Des bébés cochons à l'agonie dans cet élevage de la Meurthe-et-Moselle. Publiée par Direct Action Everywhere - France sur Lundi 25 février 2019

Der Tierschutzverband «DxE France» (Direct Action Everywhere) ist in der Nacht zum 3. Februar in einen Mastbetrieb in Juvrécourt im Département Meurthe-et-Moselle eingebrochen, um die Lebensbedingungen von Schweinen auf Video festzuhalten. Der Républicain Lorrain berichtete über die Aktion. Der dabei entstandene Film zeigt erschreckende Szenen: Viele kranke Ferkel werden nicht behandelt und ihrem Schicksal überlassen. Ebenfalls zu sehen sind viele Kadaver der Jungtiere und Elektroschocker, mit denen die Tiere offenbar gefügig gemacht werden.

«Vor Ort herrschte ein pestartiger Geruch», sagt eine Aktivistin der Vereinigung und ergänzt: «Wenn sie nicht an Quetschungen sterben, gehen 20 Prozent der Ferkel in ihren ersten sechs Lebensmonaten an Krankheiten zu Grunde. Die Sauen verbringen die Hälfte ihres Lebens in Käfigen, in denen sie nicht einmal Platz haben, sich umzudrehen.» Erst wenn sie nicht mehr genug Ferkel produzieren, würden sie zum Schlachthof gebracht.

Das betroffene Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. «Wir akzeptieren die Ideen des Verbandes. Einigen werden wir uns jedoch nicht. Schon gar nicht, wenn Fenster eingeschlagen werden. Am Morgen war die Temperatur im Betrieb von 25 auf 14 Grad gesunken. Dadurch müssen die Tiere leiden. Hier werden einige wenige Bilder gezeigt, die nicht repräsentativ für die Realität sind», erklärte das Unternehmen. Den Einbruch der Tierrechtler meldete der Betrieb der Polizei.

(ol/L'essentiel)