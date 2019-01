18-​​Jähriger sticht Männer wegen Taxifahrt nieder

Für die Polizei ist der Jahreswechsel meist eine arbeitsintensive Angelegenheit. So auch in der Großregion. In Trier mussten die Beamten unter anderem wegen einer Messerattacke am Hauptbahnhof ausrücken. Wie die Polizeiinspektion Trier gegenüber dem Trierischen Volksfreund mitteilte, musste eine Streife gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz, weil ein 18-Jähriger sich mit einem 22- und einem 23-jährigen Mann darum stritt, wer zuerst mit einem Taxi die Heimreise antreten dürfe.

Der 18-Jährige soll dann in einem Handgemenge ein Messer gezogen und auf die beiden Männer eingestochen haben. Hierbei wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Außerdem soll der bereits polizeibekannte Täter auf das Taxi eingetreten und es beschädigt haben. Die Polizei nahm ihn fest.

(L'essentiel)