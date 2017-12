Drei Schwerbewaffnete stechen Mann nieder

Der Polizei in Saarbrücken wurde am Samstag, gegen 22.30 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Der Anrufer gab an, dass eine Person mit Stichverletzungen auf der Straße liege und die Tätergruppe geflüchtet sei. Das teilen die Beamten am Sonntag mit.

Der Geschädigte war mit mehreren Bekannten im Zug unterwegs von Homburg nach Saarbrücken. Im Zug sei es zu einem verbalen Streit mit einer Personengruppe gekommen. Es sei jedoch bis zum Saarbrücker Hauptbahnhof beim Wortgefecht gebleiben.

Festnahme im Zug

In Saarbrücken folgte die Gruppe ihrem Opfer. Auf dem Weihnachtsmarkt haben die Täter ihrem Opfer zwischen den Buden aufgelauert, verbal bedroht, beleidigt und schließlich mit gezogenen Waffen angegriffen. Laut Angaben von Zeugen hatten die Täter einen Schlagstock, ein Sichelmesser, ein Wurfmesser und eine Kettenpeitsche in den Händen gehalten. Erst nachdem weitere Personen eingriffen und die Polizei verständigten, hätten die Täter vom Geschädigten abgelassen und seien in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Nach zunächst erfolglosen Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen drei Stunden später im Zug nach Homburg in St. Ingbert festgenommen werden. Es handelte sich um drei Männer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren. Alle standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Durch die Tat wurde das Opfer leicht verletzt und konnte später wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

