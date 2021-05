Schnarchender Mann sorgte für Polizeieinsatz

In der deutschen Kleinstadt Simmern in Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem kuriosen Polizeieinsatz. In der nicht ganz 8000 Einwohner zählenden Gemeinde bemerkte ein besorgter Bürger seltsame Geräusche, die aus einer offenstehenden Haustür eines Wohnhauses kamen.

Die angerückten Polizeibeamten hätten die merkwürdigen Geräusche auf dem Weg zum Einsatz auch deutlich gehört, heißt es in einer Polizeimitteilung. «Wie sich dann herausstellte, stammten die mysteriösen Geräusche vom Eigentümer selbst», vermeldete die Polizei.

Die Beamten schlussfolgerten, dass dieser offenbar am Abend zuvor Alkohol getrunken und vergessen habe, seine Haustür zu schließen. Die polizeiliche Intervention vor Ort endete mit dem Schließen der Haustür. «Die Tür wurde von den Beamten zugezogen und der Hauseigentümer konnte seinen lautstarken Schlaf fortsetzen.»

