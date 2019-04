Halbnackter läuft mit Messer durch Wittlich

In Wittlich hat ein halbnackter Mann mit einem Messer am Montag Angst und Schrecken verbreitet. Er bedrohte zahlreiche Passanten. Beim Eintreffen der Polizei in der Boxtelstraße in der Nähe der JVA war der Mann bereits verschwunden.

Die Beamten fanden ihn nach Ermittlungen und nahmen ihn in Gewahrsam. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann sich bei der Festnahme gewehrt hat, sei es «zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten gekommen», gab die Polizei an.

Verletzt wurde niemand. «Es gab keinerlei persönliche Beziehung des Mannes zu den bedrohten Personen, weshalb derzeit davon ausgegangen werden muss, dass der geistige Zustand des Mannes ursächlich für sein Verhalten war», erklärte die Polizei weiter.

(L'essentiel)