Die Situation ist kritisch. Fast drei Stunden braucht Catherine jeden Morgen, bis sie an ihrem Arbeitsplatz angekommen ist. Seit zehn Jahren pendelt sie vom französischen Thionville nach Luxemburg. Und in dieser Zeit haben sich die Transportbedingungen deutlich verschlechtert. «Früher verließ ich das Haus um 7.50 Uhr. Mittlerweile muss ich bereits um 6.15 Uhr weg, um rechtzeitig um 9 Uhr auf Arbeit zu sein», sagt Catherine.

Der Kern des Problems liegt beim Parken in der Nähe des Kinépolis – Abfahrtpunkt für die Busse 300 und 301 in Richtung Luxemburg. Am frühen Morgen sei der Parkplatz mit 468 Stellplätzen bereits voll, laut Catherine. Aufgrund der steigenden Anzahl von Pendlern habe sich die Situation Mitte Dezember sogar noch verschlechtert. Der Grund: Der Parkplatz der umgebenen Restaurants, zu dem die Pendler soweit Zugang hatten, wurde gesperrt und ist nun überwacht. Dabei wurden insgesamt 72 Stellenplätze gestrichen. Außerdem bevorzugen die Pendler derzeit den Bus gegenüber dem Zug.

Mit den Nerven am Ende

Catherine und weitere Pendler riefen diesbezüglich die Behörden auf, eine Lösung zu finden und rufen zur Petition auf. «Es wurde uns bestätigt, dass ein neuer Parkplatz entstehen soll, dieses jedoch nicht vor Ende 2020 verfügbar sein wird», erklärt Catherine. Bis dahin stelle sich die Frage: «Was sollen wir tun?».

Inzwischen drehen Autofahrer solange ihre Runden, bis sie einen Parkplatz finden, zur Last der Anwohner. Ein Teil dieser Anwohner hat übrigens ebenfalls die Petition unterzeichnet. Wie lange es noch heißen soll: «Wer zuerst kommt, parkt zuerst» scheint bislang keiner zu wissen. Aber eins ist klar: Mit den Nerven sind die meisten am Ende.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)