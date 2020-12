Unfall auf A31 sorgt für 10 Kilometer Stau bis auf die A3

Nach einem Verkehrsunfall mit vier Autos am späten Montagnachmittag auf der französischen Autobahn A31 – in Höhe der Abfahrt «Volmerange-Hettange» – hat sich ein langer Stau auf der Achse Luxemburg-Thionville gebildet. Das meldet der ACL am Montagabend via Twitter. Durch den Unfall ist derzeit die Überholspur blockiert.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Stoßzeit, stauen sich die Autos zehn Kilometer weit zurück – bis auf die luxemburgische A3.

A31 entre fin de route et Échangeur Volmerange-Hettange accident, voie de dépassement bloquée, bouchon #ACL_A31 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) December 14, 2020

(L'essentiel)