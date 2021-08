Bahnmitarbeiter (22) bei Konz vom Zug erfasst

Am Freitagabend ist ein Bahnmitarbeiter am Bahnhof Konz-Karthaus von einem vorbeifahrenden Zug in Richtung Saarbrücken erfasst und tödlich verletzt worden. Eigentlich sollte der 22-jährige Bahnmitarbeiter eine Störung beheben, wie der Trierische Volksfreund unter Berufung auf die Bundespolizei berichtet. Der Mann war allein im Einsatz.

Die Bahnstrecke war beidseitig bis 1.40 Uhr gesperrt. Die Bundes- und Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(L'essentiel)