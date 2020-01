Gefesselter Mann löst Polizeieinsatz aus

Am Saarufer sei eine gefesselte Person von vier Männern aus dem Kofferraum eines Autos gezerrt worden, das meldeten Zeugen der Völklinger Polizei am Sonntagnachmittag. Die Männer hätten ihr Opfer in eine Grünfläche in der Nähe geschleppt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurden sofort Einsatzkräfte zum Saarleinpfad an der Straße Alter Haller geschickt, um dem Mann in Not zu helfen.

Tatsächlich fanden die Beamten auch die vier Männer und das vermeintliche Opfer. Ein Verbrechen habe jedoch nicht vorgelegen. Vielmehr handelte es sich um Filmaufnahmen für eine studentische Abschlussarbeit. Für diesen Film, einen Krimi, sollte der gefesselte Mann an einer Statue am Saarleinpfad vernommen werden. Die Schauspieler waren im Stile der 70-Jahre gekleidet. Die Polizei ermahnte die jungen Filmschaffenden, künftig vor Filmaufnahmen bei der zuständigen Polizeidienststelle ein solches Projekt anzukündigen.

(L'essentiel)