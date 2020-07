Studierende feiern die Aufhebung der Quarantäne

Aufatmen in Koblenz: Die zahlreichen neuen Corona-Tests bei Bewohnern mehrerer Studentenwohnheime nach drei bestätigten Corona-Fällen sind nach alle negativ ausgefallen. «Die Quarantänemaßnahmen werden aufgehoben», teilte die Stadt Koblenz am Freitag mit. Laut dem Kreis Mayen-Koblenz waren bei 281 Menschen Abstriche genommen worden. «Eine Kontaktperson aus Koblenz, welche allerdings nicht in einem der Wohnheime lebt, ist ebenfalls infiziert», teilte die Kreisverwaltung weiter mit.

Drei Wohnheime im Koblenzer Stadtteil Karthause waren am Mittwoch nach Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Zuvor hatten drei Bewohner Symptome gespürt und waren ins Krankenhaus gegangen. Ein Schnelltest am Dienstagabend bei ihnen war positiv.

«Es musste zunächst davon ausgegangen werden, dass zahlreiche weitere Personen in den Wohnheimen infiziert sein könnten», erklärte die Kreisverwaltung. Daher folgte zur Vorsicht die Quarantäne für alle Bewohner mit polizeilicher Bewachung der Ausgänge.

Die drei Wohnheime bieten insgesamt Platz für rund 350 Bewohner - aber nicht alle sind gegenwärtig in Zeiten von coronabedingter Hochschullehre im Internet anwesend. Das Gesundheitsamt ermittelte laut Kreisverwaltung 281 mögliche Kontaktpersonen für die Abstriche: «Die Studenten wirkten bereitwillig an der Testung mit und kooperierten vorbildlich.» Rund 100 Mitarbeiter von Stadt, Kreisverwaltung, Katastrophenschutz, Polizei und Deutschem Roten Kreuz waren im Einsatz. Oberbürgermeister David Langner (SPD) und Landrat Alexander Saftig (CDU) dankten für diese «enorm schnelle und professionelle Unterstützung».

In Einsatzkreisen wurde vermutet, dass die zuvor bestätigten Corona-Fälle mit der sommerlichen Partyszene in der Koblenzer Innenstadt zusammenhängen könnten. Die Polizei hatte beispielsweise den Münzplatz mit etlichen Kneipen in der Umgebung schon wegen Verstößen gegen Corona-Vorgaben wie Mindestabstände und Kontaktbeschränkungen geräumt.

(L'essentiel/dpa)