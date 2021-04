Die meisten Saarländer sollen bis Juli geimpft sein

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland rechnet damit, dass etwa 80 Prozent der Saarländer in acht Wochen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben werden. Dafür müssten in den Impfzentren und Arztpraxen in Summe etwa 700.000 Impfungen durchgeführt werden, teilte die KV Saarland am Donnerstag mit.

Zuvor hatte Joachim Meiser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV im Land, der «Saarbrücker Zeitung» gesagt, dass man jedem Bürger im Saarland «bis Ende Juni, spätestens im Juli» eine Erstimpfung anbieten wolle. Voraussetzung sei, dass es zu keinen Komplikationen komme und Lieferzusagen eingehalten würden.

50.000 Impfungen pro Woche in Arztpraxen

Nach einem Modellprojekt mit acht beteiligten Arztpraxen seien die Impfungen in den restlichen Arztpraxen im Saarland diese Woche gestartet. Innerhalb der ersten 24 Stunden seien 4427 Impfungen durchgeführt worden, teilte die KV Saarland mit. «800 Ärzte sind registriert, wie viele bereits begonnen haben, ist noch nicht bekannt.» Pro Arzt seien zwischen 18 und 24 Dosen des Impfstoffs zugeteilt worden. Pro Woche könnten laut KV rund 50.000 Impfungen in den rund 600 angemeldeten Arztpraxen stattfinden.

Zum jetzigen Zeitpunkt seien rund 200.000 Saarländer geimpft. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag sind im Saarland bisher 213.447 Impfdosen verabreicht worden (Stand: 12.20 Uhr). «Wir rechnen damit, dass in den Impfzentren in den nächsten Monaten ca. 150.000 weitere Impfungen stattfinden», teilte die KV weiter mit. Rechnet man 50.000 Impfungen pro Woche in den Arztpraxen hinzu, könnten in acht Wochen etwa 750.000 Impfungen verabreicht worden sein. Im Saarland leben laut Statistischem Landesamt 986.887 Menschen (Stand: 31.12.2019).

