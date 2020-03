Frau lässt sich einliefern, um Masken zu stehlen

Unter der Vorspiegelung schwerer Migräne-Symptome ließ sich vergangenen Donnerstag eine Frau mit dem Rettungswagen ins St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich fahren.

Wie das Krankenhaus in einer Mitteilung schreibt, gab die Frau an, unter Corona-Quarantäne zu stehen, weshalb sie in die Isolierstation der Klinik gebracht wurde. Dort angekommen, griff sie nach einer kompletten Mundschutz-Packung, die für Patienten und Mitarbeiter bereit gestellt worden war, und rannte damit aus der Klinik.

Nach Angaben des Krankenhauses konnte die Frau vom Pflegepersonal sowie den Kollegen des Rettungsdienstes noch auf dem Parkplatzgelände des Krankenhauses aufgehalten werden. Sie gab an, die Täuschung geplant zu haben, um Mundschutzpackungen zu stehlen. Das Krankenhaus hat offiziell Strafanzeige gestellt.

(L'essentiel)