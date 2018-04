Mann nach Hausbrand weiter vermisst

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neunkirchen ist womöglich ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-Jährige werde nach dem Feuer am Dienstagabend weiterhin vermisst, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. «Wir müssen davon ausgehen, dass er sich im Haus aufgehalten hat und dass er durch das Feuer ums Leben gekommen ist.» Bislang sei das Haus aber nicht betretbar, da es einsturzgefährdet sei. «Zurzeit sind Sicherungsmaßnahmen im Gange, um sich Zugang zu verschaffen», sagte er.

Das Gebäude mit einer Gaststätte war in der Nacht zum Mittwoch in Neunkirchen-Wiebelskirchen abgebrannt. In dem Gebäude seien 13 Personen gemeldet, zwölf von ihnen konnten laut Polizei nach dem Ausbruch des Feuers gerettet werden. Der 37-Jährige werde tot in der Dachgeschosswohnung vermutet. Vier Bewohner erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas.

Es gebe noch keine Anhaltspunkte, was den Brand ausgelöst haben könnte, sagte der Sprecher. Ebenso unklar sei, ob die Beamten am Mittwoch noch das Gebäude betreten könnten. Nach der Bergung einer Leiche müsse voraussichtlich noch mit einer Obduktion die Identität des Toten zweifelsfrei festgestellt werden. «Das kann noch dauern.»

(L'essentiel/dpa)