Erneuter Warnstreik im Öffentlichen Dienst

Mitarbeiter von Kitas, Stadtwerken und Krankenhäusern im Saarland und in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstagmorgen ihre Betriebe verlassen, wie Verdi-Sprecher Dennis Dacke mitteilte.

So seien an der Lahn 20 Schleusen geschlossen. Etwa 100 Beschäftigte aus den Schifffahrtsbetrieben hätten ihren Arbeitsplatz niedergelegt. In Kaiserslautern seien Kliniken und Kitas sowie die Bundesagentur für Arbeit betroffen. In Trier streikten Mitarbeiter von Busbetrieben und Stadtwerken schon seit 4 Uhr. Im Saarland seien vor allem «sehr, sehr viele aus den kommunalen Krankenhäusern raus», so Dacke.

Abschließende Tarifrunde ab Sonntag

Wenige Tage vor neuen Verhandlungen will die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Betroffen sind vor allem die Städte Kaiserslautern, Koblenz, Trier, Pirmasens, Saarbrücken, Merzig sowie Saarlouis und Neunkirchen.

Wenige Tage vor neuen Verhandlungen will die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi mit den folgenreichen Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert im Tarifstreit für Beschäftigte von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Verdi-Landesleiter Michael Blug kritisierte, dass die Arbeitgeber bisher kein Angebot vorgelegt hätten. In zentralen Punkten der Tarifverhandlung lägen beide Seiten derzeit fundamental auseinander.

Die voraussichtlich abschließende Tarifrunde für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen beginnt an diesem Sonntag in Potsdam und soll bis voraussichtlich Dienstag dauern.

