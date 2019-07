Polizei tasert Mann mit Fleischermesser

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der A1 in Saarbrücken musste eine Polizeistreife in der Nacht auf Freitag einen Mann stoppen, der mit einem 30 Zentimeter langen Fleischermesser zu Fuß unterwegs war. Ein Zeuge meldete den Beamten, dass sich der 64-Jährige gegen 3.30 Uhr in Höhe der Ausfahrt Von-der-Heydt befand.

Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, gab der Mann trotz mehrfacher Aufforderung, dem Einsatz von Pfefferspray und eines Warnschusses das Messer nicht aus der Hand. Stattdessen flüchtete er in das angrenzende Waldstück. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, drehte er um und bewegte sich «unter Durchführung von Stichbewegungen», wie es im Polizeibericht heißt, auf die Polizisten zu.

Kurz nachdem der Mann einen Zaun überquerte, wurde er von weiteren Beamten, die von ihren Kollegen alarmiert wurden, mit einem Taser überwältigt. Der Mann wurde von einem Arzt versorgt und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

(sw/L'essentiel)