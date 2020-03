Zahl der Infizierten im Saarland steigt auf 85

Das Wichtigste in Kürze:

• Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Alle Länder in der Großregion sind betroffen.

• In Rheinland-Pfalz und Saarland sind aktuell rund 300 Infektionen bestätigt, im Grenzdépartement Moselle gibt es 122 Fälle, im Département Haut-Rhin 494 und in Bas-Rhin 239 Erkrankte.

• In der gesamten Region Grand Est sind bisher drei Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben.

• Wichtig für Grenzgänger: Ein Formular soll es Pendlern aus Deutschland ermöglichen, ohne Probleme nach Luxemburg fahren zu können. Das teilt das Luxemburger Außenministerium am Montagmorgen mit. Das Formular soll beim Grenzübertritt vorgezeigt werden. Auf dem Formular sind sowohl Informationen zum Arbeitgeber als auch zum Arbeitnehmer selbst zu vermerken. Das Formular kann hier heruntergeladen werden.

Newsticker:

Montag, 16. März 2020

15.10 Uhr – Zahl der Infizierten steigt auf 85

Die Zahl der im Saarland an Corona erkrankten Personen ist seit Sonntag um weitere elf Fälle auf 85 gestiegen. Das bestätigte das saarländische Gesundheitsministerium am Montag. Zwei der von dem Virus infizierten Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Im Regionalverband Saarbrücken gibt es 23 Fälle, im Saarpfalz-Kreis 17 sowie in den Kreisen St. Wendel 16 und Saarlouis 15.

6.18 Uhr – Nachweis für Grenzgänger

Ein Formular soll es Grenzgängern aus Deutschland ermöglichen, die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland ohne Schwierigkeiten passieren zu können. Das teilt das Luxemburger Außenministerium am Montagmorgen mit. Das Formular soll beim Grenzübertritt vorgezeigt werden. Auf dem Formular sind sowohl Informationen zum Arbeitgeber als auch zum Arbeitnehmer selbst zu vermerken. Das Formular kann hier heruntergeladen werden.

Auf dem Rastplatz Moseltal an der Autobahn A8 von Luxemburg nach Deutschland kontrollieren Beamte der Bundespolizei die Einreise und schicken nicht berechtigte Personen zurück.

5.48 Uhr – Grenze zu Rheinland Pfalz

Auch die Luxemburger Grenze zu Rheinland-Pfalz ist ab 8 Uhr weitgehend geschlossen. Das meldet der SWR. Demnach seien von der Regelung nur Berufspendler und der Warenverkehr ausgenommen.

5.45 Uhr – Frankreich bereitet Ausgangssperre vor

Nach Italien und Spanien bereitet Insidern zufolge auch Frankreich wegen der Coronavirus-Pandemie eine landesweite Ausgangssperre vor. Die Einwohner würden demnach angewiesen, zu Hause zu bleiben. Davon abweichen dürfe man nur in Notfällen, für Lebensmitteleinkäufe oder wenn man zur Apotheke, ins Krankenhaus oder zur Arbeit müsse, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Maßnahme könnte ab Dienstagmitternacht gelten.

Sonntag, 15. März 2020

20.30 Uhr – Saarland macht Grenze zu Luxemburg zu

Das Saarland schließt wegen der Corona-Pandemie ab Montagmorgen die Grenzen zu seinen Nachbarländern Frankreich und Luxemburg. Ausnahmen werde es für Pendler geben, kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Sonntagabend in Saarbrücken an. So solle etwa die medizinische Versorgung in Kliniken oder die Produktion etwa von Lebensmittelbetrieben aufrecht erhalten werden.

Weitere Maßnahme gegen Ausbreitung des #Coronavirus: Ab morgen schließt Deutschland die Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich & Schweiz. Ausnahmen wird es für Warenverkehr & Berufspendler geben. Auch deutsche Staatsangehörige dürfen zurück nach D einreisen. 1/2 pic.twitter.com/UYp6h9MhPM — Staatskanzlei des Saarlandes (@Stk_Saarland) March 15, 2020

Der Beschluss, der ab Montagmorgen 8 Uhr gilt, sei allen nicht leicht gefallen und abgestimmt mit den Partnern in Frankreich und Luxemburg, sagte Hans. Sie bedeute keinen Rückzug ins Nationale. Es ist eine Maßnahme, die der Eindämmung der weltweiten Corona-Pandemie diene. Mit Stand Sonntagabend gab es Hans zufolge rund 80 Menschen im Saarland, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Einige Patienten seien in einem kritischen Zustand.

Zuvor hatte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verschärfte Kontrollen und Einreiseverbote an den Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg angekündigt. «Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können», sagte Seehofer am Sonntagabend in Berlin. Die Entscheidung werde an diesem Montag ab 8 Uhr greifen.

«Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran», sagte er. «Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist», so Seehofer. «Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen.» Ausgenommen seien auch der Warenverkehr und der Verkehr von Pendlern.

Zuvor hatten schon andere EU-Staaten ihre Grenzen weitgehend dicht gemacht, darunter Dänemark, Polen, die Slowakei, Tschechien und Österreich. Frankreich kündigte als Reaktion auf die deutschen Maßnahmen ebenfalls verschärfte Kontrollen an.

15 Uhr – Deutschland schließt Grenzen

Wegen des neuartigen Coronavirus führt Deutschland ab Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz ein. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die Bild Zeitung dies berichtet. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen 8 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19 Uhr in Berlin informieren.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die neuen Regeln an der Grenze verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen als auch Zurückweisungen geben.

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die «Bild-Zeitung» ebenfalls berichtete.

14.02 Uhr – Saarland

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Saarland hat sich seit Freitag mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der bestätigten Sars-Cov-2-Infektionen bis Sonntag (Stand 13Uhr) um 39 auf landesweit 74 Fälle.

Das Gros der Infektionen betreffe den Regionalverband Saarbrücken mit 20 Fällen. Im Kreis St. Wendel seien 15 Personen vom Coronavirus infiziert, im Saarpfalz-Kreis sind es 14. Zehn Fälle sind aus dem Landkreis Saarlouis gemeldet, neun aus dem Kreis Neunkirchen und sechs aus dem Kreis Merzig-Wadern.

13.56 Uhr – Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag erneut gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium stiegen die Sars-CoV-2-Infektionen bis Sonntag auf 200 (Stand: 11 Uhr). Am Samstag waren es noch 162 Fälle.

Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen werde dringend benötigte Desinfektionsmittel zur Haut- und Flächendesinfektion herstellen. Sie sei froh, dass BASF in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium diese Möglichkeit schaffen konnte, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Desinfektionsmittel würden vorrangig im medizinischen und pflegerischen Bereich in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen.

Samstag, 14. März 2020

18.30 Uhr – Saarland schließt öffentliche Einrichtungen

Der Krisenstab hat die vorübergehende Schließung einiger öffentlicher Einrichtungen angeordnet. Eine Übersicht finden Sie hier.

14.48 Uhr – Saarland

Das Saarland schließt mit sofortiger Wirkung Schwimmbäder, Discotheken, Bars und Bordelle im Land. Das berichtet der Saarländische Rundfunk unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Darüber hinaus wurde auch der Zugang zu Behinderten- und Seniorenheimen untersagt. Heimbetreiber können allerdings in Ausnahmefällen Angehörigen den Zugang zu den Einrichtungen gestatten. Es gelten strenge Hygiene- und Sicherheitsauflagen. Kinos bleiben weiter geöffnet, hier sollen die Betreiber allerdings Schlangen an der Kasse vermeiden. Im Kinosaal soll eine Abstand von zwei Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden.

Nicht geschlossen werden Fitnessstudios, Zoos, Restaurants und Shishabars.

9.08 Uhr – Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das Kabinett habe am Freitag einen Erlass beschlossen, der alle Stadt- und Kreisverwaltungen anweist, bis zum kommenden Montag entsprechende Allgemeinverfügungen zu veröffentlichen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). «Nicht notwendige Veranstaltungen empfehlen wir dringend abzusagen.»

Die zusätzliche Maßnahme ist Teil einer Gesamtstrategie, die am Freitag im Kabinett beschlossen wurde. Dazu gehört auch ein Ausbau der Kapazitäten in den Intensivstationen der Krankenhäuser, eine personelle Verstärkung der Gesundheitsämter und die Schließung aller Kitas und Schulen. «Aktuell gibt es keinen Grund zur Panik», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Wohl aber gebe es Gründe zu Sorgfalt, besonnenem Handeln und Wachsamkeit. «Rheinland-Pfalz ist insgesamt sehr gut vorbereitet.»

9.03 Uhr – Saarland stellt ÖPNV nach Frankreich ein

Wegen des Coronavirus stellt das Saarland ab Montag den grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehr nach Frankreich bis auf weiteres ein. Dies betreffe sowohl den Busverkehr als auch die Züge der Saarbahn (Tram), sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Zudem werden Nachtbusverkehre saarlandweit eingestellt, ab Montag ebenso der Schulbusverkehr. Zuvor hatte der Ministerrat beschlossen, alle Schulen und Kitas ab Montag bis zum Ende der Osterferien (24. April) zu schließen. Die übrigen Linienverkehre werden vorerst bedient. In Saarbrücken gilt der Samstagsfahrplan.

Laut Wirtschaftsministerium sind die einschneidenden Maßnahmen im saarländischen ÖPNV zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz von Personal und Fahrgästen gedacht. Priorität müsse in der derzeitigen Lage haben, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. «Spätestens nach der Einstufung der Région Grand Est als Risikogebiet sind dafür einschneidende Maßnahmen notwendig», so Rehlinger.

(L'essentiel)