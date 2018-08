Betrunkenes Trio stiehlt ein Feuerwehrauto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Männer und eine Frau haben in der Nacht zum Mittwoch in Bous (Kreis Saarlouis) ein Feuerwehrauto gestohlen und sind mit teils eingeschaltetem Blaulicht durch mehrere Ortschaften gefahren. Wie die Polizei in Völklingen mitteilte, hatten Anwohner das «mit hoher Geschwindigkeit planlos herumfahrende Feuerwehrauto» gemeldet. Mit zwei Streifenwagen konnte die Fahrt schließlich gestoppt werden. Der 24-jährige Fahrer und seine Mitfahrer rannten zunächst davon, konnten dann aber gestellt werden.

Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer hatten Alkohol getrunken und Drogen genommen. Beide wehrten sich gegen die Festnahme und verletzten zwei Polizisten leicht. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Inwieweit die ebenfalls 19 Jahre alte Mitfahrerin an der Tat beteiligt war, müsse noch geklärt werden, berichtete die Polizei weiter.

(L'essentiel/dpa)