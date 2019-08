Ehemaliger Petingen-​​Spieler stirbt mit 24

Der Todesfall eines jungen Fußballers erschüttert die Saarlandliga. Der 24-jährige Mittelstürmer Yannick Nonnweiler war beim SF Köllerbach aktiv und ist Vereinsinformationen zufolge plötzlich verstorben. Auch in Luxemburg trauert man, denn der Stürmer war 2016/17 in der BGL Ligue bei US Titus Petingen aktiv und wurde von seinen Teamkollegen und Trainern geschätzt. Sein ehemaliger Verein widmete ihm einen Facebook-Post: «Er hat mit seiner Ehrlichkeit und Loyalität seine Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen.»

Ein für heute angesetztes Spiel der SF Köllerbach gegen den SV Mettlach wurde abgesagt, ebenso wie das Duell gegen die FSG Ottweiler-Steibach am Samstag. Über die genauen Umstände des plötzlichen Todes ist noch nichts bekannt.

(L'essentiel)