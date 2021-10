Vater rettet Kinder vor pädophilem Nachbarn

Ein ganzes Viertel im ostbelgischen Kelmis war am späten Samstagabend auf der Suche nach zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren. Die Kleinkinder wurden schließlich in der Wohnung eines Nachbarn gefunden, der in der Vergangenheit wegen Pädophilie verurteilt wurde.

Nach Angaben der Zeitung Sud Presse waren die Kinder mindestens zwei Stunden lang verschwunden, bevor ihre Mutter sie schreiend und an das Fenster eines nahe gelegenen Hauses klopfen hörte. Der Vater brach daraufhin die Tür des Nachbarhauses auf, wo seine beiden Kinder in Begleitung eines 49-jährigen Mannes gefunden wurden, der bereits 2009 wegen Vergewaltigung eines Kindes zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Der Mann wurde von der Polizei verhaftet und ist nun in Haft. Ersten Ermittlungen zufolge sind beide Kinder unversehrt – sie wurden mit Süßigkeiten in das Haus des Nachbarn gelockt. «Es ist unglaublich, dass eine solche Person in einer Nachbarschaft mit so vielen Kindern leben kann und niemand davon weiß», so der Vater der beiden.

(L'essentiel)