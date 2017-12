Polizei schnappt Einbrecher-​​Quartett auf frischer Tat

Die Gendarmerie in der benachbarten französischen Region Grand Est hat vier mutmaßliche Einbrecher verhaftet. Die vier albanischen Staatsbürger sollen mehrere Dutzend Taten in Lothringen, im Elsass und in Luxemburg begangen haben, schreibt die Nachrichtenagentur AFP.

Ein Untersuchungsrichter in Nancy ordnete Untersuchungshaft gegen die vier Männer an, die allesamt etwa 30 Jahre alt sind. Die Verdächtigen wurden am Dienstag auf frischer Tat in Mondelange und Amnéville im Département Moselle geschnappt. Zuvor hatten sie eine Einbruchsserie in Luxemburg verübt, schreibt die Gendarmerie in einem Communiqué.

Bei einer Haus- und Fahrzeugdurchsuchung wurden Schmuck, Uhren, Silbermünzen, Gemälde, wertvolle Taschen, Markenkleidung und ein Goldbarren beschlagnahmt, sagte die Gendarmerie und fügte hinzu, dass sie insgesamt «mehr als 300 Gegenstände» bei dem Quartett gefunden habe. «Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Opfer zu identifizieren und möglich Hehler-Vertriebswege zu untersuchen», so die Behörde.

(L'essentiel/AFP)