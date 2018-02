93-​​Jährige von Stadtbahn erfasst und getötet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine 93-jährige Frau ist in Saarbrücken von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin war am Samstag mit ihrem Rollator über eine Fußgängerfurt und die Gleise gegangen, die in der Mitte der Fahrbahn verlaufen, wie die Polizei mitteilte.

Von einem heranfahrenden Zug wurde die Fußgängerin erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einige Stunden später starb.

(L'essentiel/dpa)