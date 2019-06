Motorradfahrer stirbt nach Crash mit Luxemburger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Samstagabend ist es zu einem tödlichen Unfall zwischen Utscheid und Niederraden in der Eifel gekommen. Ein Fahrzeug aus Luxemburg bog von einem Feldweg auf die L8 und übersah dabei einen 35-jährigen Motorradfahrer. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Biker so schwer, dass auch die Air Rescue ihn nicht mehr retten konnte.

Die Straße war bis Mitternacht gesperrt.

(L'essentiel/dpa)