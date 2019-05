Ladendiebe attackieren Detektiv mit Pfefferspray

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war Valentinstag, doch der 14. Februar im CAP-Markt in der Lebacher Straße in Saarbrücken nahm kein gutes Ende, als ein Mann und eine Frau den Laden betraten. Gegen 12.40 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung durch eine unbekannte Frau und einen unbekannten Mann

Wer kann Angaben zu den Tätern machen?



Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt.

Tel.: 0681 – 9321 233

Oder an jede andere Polizeidienststelle.





Die weibliche und der männliche Beschuldigte gingen an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Als sie vom Ladendetektiv angesprochen wurden, sprühte die Frau dem Detektiv gezielt Pfefferspray in die Augen, als er ihren Begleiter festhalten wollte. Anschließend flohen die Beschuldigten mit ihrer Beute.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, läuft nun eine Öffentlichkeitsfahndung.

