Chekatt hatte Anschlag seit Wochen geplant

Die Untersuchung des Anschlags auf den Straßburger Weihnachtsmarkt, bei dem am 11. Dezember fünf Menschen getötet und elf verletzt wurden, schreitet voran. Nach Angaben von Le Monde und Franceinfo hatte der zwei Tage später getötete Terrorist Cherif Chekatt seine Tat seit Wochen oder gar Monaten geplant.

So wurde beispielsweise in seiner Wohnung ein Video gefunden, in welchem er sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) als zugehörig beschreibt. Er hatte es Mitte November aufgenommen, rund einen Monat vor den Morden. Und er hat mehrere Wochen lang nach geeignetenWaffen gesucht. Nach Angaben von Franceinfo versuchte er wochenlang erfolglos in Straßburg Waffenhändler zu treffen. Schließlich probierte er es in Metz. Es ist noch nicht bekannt, ob er dort die Tatwaffe erhielt.

Die Untersuchung muss nun auch herausfinden, wie der junge Mann so aktiv nach Waffen suchen konnte, ohne dass die Behörden davon Wind bekamen.

Er entkam der Verhaftung, weil er bei seiner Mutter war

Seine Schwierigkeiten bei der Waffensuche und die Tatsache, dass er eine so alte Waffe (1892) benutzt hat, zeigen, dass er wahrscheinlich nicht Teil eines strukturierten Netzwerks war. Laut Le Monde hatte er jedoch seiner Mutter seine Bereitschaft zum Sterben anvertraut. Auch einer seiner ehemaligen Mitgefangenen behauptet, dass Chekatt ihm im Jahr 2015 sagte, dass er «den Tod eines Märtyrers sterben» wolle.

Der Anschlag wurde vermutlich aber doch vorzeitig durch den Versuch der Festnahme durch die Polizei ausgelöst. Die Beamten wollten ihn wegen einem Mordversuch festnehmen. Zu dem Zeitpunkt war er laut France 2 im Haus seiner Mutter, die mit dem Sender sprach: «Am Montagabend (10. Dezember) kam er zu mir nach Hause, wir beteten, wir aßen und am Dienstagmorgen (dem Tag des Angriffs) ging er gegen 7 Uhr morgens». Dann hat er erfahren, dass die Polizei bei ihm zu Hause war und vermutlich beschlossen, seine Anschlagspläne vorzuziehen.

(L'essentiel)