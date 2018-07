Schwimmerin wird seit Sonntag vermisst

Taucher haben seit Sonntag eine vermisste Frau in einem Badesee in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis gesucht. Es sei auch am Montag nach ihr gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen in Ludwigshafen. Sie sei aber nach wie vor vermisst. Weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Zuvor hatte Die Rheinpfalz darüber berichtet.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Neuhofen schrieb am Montag auf Facebook, dass die Frau am Sonntag zum Schwimmen aufgebrochen und nach längerer Zeit nicht zurückgekehrt war. Nachdem sie weder auf der Toilette, auf Wegen und in der Gaststätte am See gefunden wurde, rückten Taucher aus. Auch ein Rettungshubschrauber und Suchhunde waren demnach im Einsatz. Nach Angaben der Rheinpfalz war am Montagabend unklar, ob die Suche am Dienstag fortgesetzt wird.

(L'essentiel/dpa)