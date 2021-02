Saarland führt die Maskenpflicht im Auto ein

Am kommendem Montag gilt im Saarland eine Maskenpflicht im Auto. Dies berichtet die Saarbrücker Zeitung am Mittwoch und beruft sich dabei auf die Corona-Grundverordnung der Saarländischen Landesregierung vom 16. Februar. Demnach gilt die Maskenpflicht ab dem 22. Februar auch in Privat-PKW.

Die Regelung soll lediglich für Mitfahrende aus anderen Haushalten gelten. Die Fahrer der PKW seien von der Maskenpflicht ausgenommen. Bei der zu tragenden Mund-Nasen-Bedeckung soll es sich um medizinische oder FFP2-Maske handeln, wie sie bereits seit Januar auch in Einzelhandelsgeschäften und dem öffentlichen Nahverkehr getragen werden sollen.

«Strengere Kontrollen nicht auszuschließen»

Zudem sollen die festgelegten Kontaktregeln gelten, was bedeutet, dass Autofahrten mit maximal einer nicht aus dem eigenen Haushalt lebenden Personen erlaubt sind. Die Regelungen sollen vorerst für eine Woche gelten. Eine Verlängerung sei allerdings nicht ausgeschlossen.

Der Saarländische Ministerpräsident Tobias Hans betonte in der Regierungserklärung am Montag, dass «strengere Kontrollen der Menschen, die sich über die Grenze bewegen, nicht auszuschließen sind». Man werde aber alles tun, um Grenzkontrollen wie im Frühjahr, zu verhindern.

(L'essentiel/amn)