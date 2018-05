Sturm beendet die Flucht von Äffchen «Vagabund»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Sturm zwang ihn in die Knie. Ein entlaufener Kapuzineraffe sorgte mehrere Tage in Hayange unweit der Luxemburger Grenze für Aufsehen. Der von seinen Jägern zu «Vagabund» getaufte Klettermax hüpfte von Dach zu Dach und entwischte der Feuerwehr ein ums andere Mal.

Am Sonntagabend war das Katz-und-Maus-Spiel aber vorbei. Das Sturmtief über Mitteleuropa trieb den verängstigten Affen in einen Kamin, von wo er schließlich in den Ofen einer Wohnung fiel.

Von dort entkam der Affe aber erneut seinen Verfolgern, bevor er wenig später gegen 23 Uhr aber endgültig geschnappt wurde. Wie es mit ihm nun weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt.

(L'essentiel)