Belgischer Wanderer stürzt an der Saarschleife ab

Ein 57-jähriger Wandertourist aus Belgien ist am Dienstagnachmittag im saarländischen Orscholz verunglückt. Wie die Polizei in Merzig am Mittwoch mitteilt, ist der Mann auf dem Cloefpfad offenbar ins Straucheln gekommen und einen Steilhang herabgestürzt. Sein Sturz wurde nach 30 Metern durch einen Baum gebremst. Durch den Sturz trug der Mann offenbar Platzwunden und Knochenbrüche davon, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber L'essentiel bestätigte. Andere Wanderer alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe.

Die Einsatzkräfte mussten den schwer verletzen Mann mit Hilfe eines Seilzuges aus dem unwegsamen Gelände bergen. Anschließend trugen die Helfer den Verletzten auf dem schmalen Wanderweg zum Landeplatz des wartenden Helikopters. Dieser brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Saarbrücker Krankenhaus.

(hoc/L'essentiel)