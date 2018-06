Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Juni weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Vormonat um 40.000 auf 2,276 Millionen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher um 197.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf fünf Prozent.

Erklärung:



Während die Adem für Luxemburg stets saisonbereinigte Arbeitslosenquoten bekanntgibt, kommuniziert die deutsche Bundesagentur für Arbeit Brutto-Quoten. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden in der obigen Grafik nur saisonbereinigte Quoten dargestellt. Diese weichen für Deutschland, Rheinland-Pfalz und das Saarland von denen im Text genannten Quoten ab.

Die saisonbereinigten Zahlen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Dabei werden die regelmäßig wiederkehrenden jahreszeitlichen Einflüsse aus der Monatsstatistik eliminiert. Dadurch lässt sich ein längerfristiger Trend in der Zeitreihe zeichnen (siehe Infobox).

Rückgang auch in Nachbarbundesländern

Im Juni ist die Zahl der arbeitslosen Rheinland-Pfälzer leicht gesunken. Insgesamt waren rund 97.800 Frauen und Männer ohne Job gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 4,4 Prozent und war damit im Vergleich zum Mai unverändert. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,7 Prozent.

Zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Arbeitslosen im Saarland gesunken. Im Juni waren rund 31.900 Menschen ohne Job gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Das waren 100 oder 0,3 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Juni vor einem Jahr ging die Zahl der Arbeitslosen um 2000 oder 5,9 Prozent zurück.

(L'essentiel/dpa)