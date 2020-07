Aubange wegen Tests in Luxemburg an der Spitze

Auf diesen Ruhm hätte die Gemeinde Aubange an der luxemburgisch-belgischen Grenze sicherlich gerne verzichtet. Die Gemeinde stach bei den Neuinfektionen ähnlich hervor, wie das Kanton Esch hierzulande in der vergangenen Woche. Unter den 17.146 Einwohnern waren nach einer Erhebung der Statistiker von Statbel die meisten Infizierten im französischsprachigen Teil Belgiens zu finden.

Nach den aktuellen Infektionszahlen des belgischen Instituts für Volksgesundheit (Sciensano) sind in der Gemeinde in den letzen zwei Tagen alleine 16 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Zeitraum vom 10. bis zum 16. Juli sind 27 neue Fälle bekannt geworden. Im nationalen Vergleich liegt Aubange hinter Antwerpen auf dem zweiten Platz bei den Neuinfektionen. Die Bevölkerung der Gemeinde Antwerpen wird aktuell allerdings auch auf 525.900 Personen geschätzt.

Viele Grenzgänger in Luxemburg getestet

0,16 Prozent der Bevölkerung von Aubange ist somit betroffen, während in Antwerpen die Zahl der neuen positiven Fälle nur 0,0005 Prozent der Antwerpener Bürger betrifft. Demgegenüber hat die Gemeinde Charleroi mit 202.300 Einwohnern nur 19 neue Fälle in den letzten sieben Tagen registriert, was einem Bevölkerungsanteil von 0,00009 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum gab es in Arlon vier neue Fälle bei einer Bevölkerung von 29.900 Einwohnern (0,0001 Prozent). Auch in Messancy wurden vier neue Fälle gemeldet, dort leben 8200 Personen (0,00005 Prozent).

Gegenüber der Zeitung Soir stellte der Bürgermeister von Aubange, Jean-Paul Dondelinger, eine mögliche Verbindung zwischen der Lage seiner Gemeinde und der Nähe zum Großherzogtum her. Der Bürgermeister kündigte an, dass die Polizei in der Stadt verstärkt die Einhaltung der Beschränkungen überwachen werde. Ein Grund für den starken Anstieg sei, dass «in Luxemburg massiv getestet wird». Unter den 27 neuen Fällen sind zu einem großen Teil Grenzgänger, die bei Tests in Luxemburg identifiziert wurden. Gleichzeitig hält Dondelinger es für möglich, dass es einen lokalen Ausbruch in der Gemeinde gegeben habe.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)