Am Montag fallen 62 von 149 Zügen aus

Der Zugverkehr wird auch am Montag vor Heiligabend «im gesamten Netz» weiterhin gestört bleiben, warnt die SNCF in einer am späten Sonntagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung. Und wie in den letzten Tagen werden auch die Verbindungen nach Luxemburg betroffen sein.

So werden auf der Strecke Nancy-Metz-Luxemburg nur 62 Züge von 149 in normalen Zeiten «verkehren». Auf der Strecke zwischen Luxemburg, Metz und Paris sind am Montag vier Hin- und Rückfahrten vorgesehen. Die SNCF teilte darüberhinaus mit, dass die Fahrgäste auf der Strecke Longwy-Rodingen-Luxemburg am Montag von einem «normalen Dienst mit 30 Zügen» profitieren werden.

(L'essentiel)