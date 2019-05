Deutsche Grenzregionen fürchten um Gäste

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Pkw-Maut auf deutschen Straßen soll im Oktober 2020 starten. Fahrern aus dem Ausland wird das nicht gefallen. Und das könnte zu einem Problem für die Grenzregionen werden.

«Die Maut wird vermutlich Besucherinnen und Besucher aus Frankreich und Luxemburg davon abhalten, zum Einkaufen über die Grenze zu kommen», sagt der saarländische Bundestagsabgeordnete und Grünen-Landeschef Markus Tressel. Alleine in Saarbrücken komme etwa ein Drittel der Umsätze in Gastronomie und Handel von ausländischen Gästen. In anderen grenznahen Gebieten sieht es ähnlich aus. Vor allem Trier profitiert von den Gästen aus dem Ausland.

Studie bestätigt Folgen für Saarland

«Forderungen, grenznahe Autobahnabschnitte von der Maut zu befreien, sind von der Großen Koalition in Berlin in der Vergangenheit immer niedergeschlagen worden», sagt Tressel. Daher stellt er nun eine andere Bedingung: «Dann muss die Bundesregierung für die finanziellen Folgen gerade stehen und diese kompensieren», sagt er.

Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), die die Grünen in Auftrag gegeben haben, bestätigt: Kommt die Pkw-Maut, wird das im Saarland zu wirtschaftlichen Einbußen führen.

