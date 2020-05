Hubschrauber stürzt bei Trainingsflug ab

Ein Hubschrauber ist während eines Trainingsfluges in einen Acker bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) gestürzt. Beide Insassen - der Pilot und ein Flugschüler - seien dabei am Donnerstag unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. Zu dem Absturz sei es bei einer simulierten Notfalllandung gekommen.

Nach Angaben der Polizei in Mayen kam es zu einer Bodenberührung, wodurch der Hubschrauber umkippte. An der Maschine sei ein Totalschaden entstanden. Die Bergung musste eine Spezialfirma übernehmen. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.

(L'essentiel/dpa)