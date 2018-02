Police Grand-​​Ducale hätte Pierson fast gestellt

Am siebten Tag des Pierson-Prozesses im belgischen Arlon wurden sieben luxemburgische Polizeibeamte des Interventionszentrums Düdelingen an diesem Dienstag vor Gericht angehört. Jérémy Pierson, der der Entführung und Ermordung von Béatrice Berlaimont beschuldigt wird, war am Montag, den 8. Dezember 2014, zwischen Alzingen und Frisingen vor ihnen geflüchtet. Einen Tag später wurde er in Arlon festgenommen.

Wie die Beamten gegenüber L'essentiel erklärten, sei jener 8. Dezember «filmreif» gewesen. Pierson sei in einem Alfa Romeo Giuletta unterwegs gewesen, der am 1. Dezember des Jahres in der belgischen Gemeinde Messancy als gestohlen gemeldet wurde. Der mutmaßliche Mörder sei nach Luxemburg gekommen «um sich in einem Café seine Drogen zu besorgen. Pierson hatte sich danach anscheinend verirrt. Als er uns gesehen hat, ist er davongefahren».

Trotz zerschossenem Reifen über die Grenze

«Es schneite an diesem Abend reichlich und es war bereits dunkel, als wir den Alfa Romeo vor Frisingen sahen», erinnert sich einer der Beamten. «Wir jagten ihm mit drei Fahrzeugen nach, als er auf die A13 in die entgegengesetzte Richtung fuhr, bevor er nach Deutschland und später nach Saint-Avold in Frankreich floh.» Die Verfolgungsjagd sei teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit vonstatten gegangen. «Glücklicherweise hat es keinen Unfall gegeben», so ein anderer Düdelinger Polizist.

Obwohl sie Schüsse auf sein Fahrzeug abgefeuert und auch einen Reifen getroffen hätten, habe es Pierson dennoch geschafft, sie abzuhängen. Er wurde am nächsten Nachmittag in Arlon verhaftet, nachdem er Personen angegriffen und ein weiteres Fahrzeug in Saint-Avold gestohlen hatte.

(FL/L'essentiel)