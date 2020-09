Wohnmobil geht auf A 31 in Flammen auf

Ein in Belgien zugelassenes Wohnmobil ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der französischen Autobahn A31 Richtung Luxemburg, in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Polizei in Volmerange-les-Mines erklärt, habe der Fahrer ein Problem bemerkt und auf dem Standstreifen angehalten. Als er den Brand bemerkte sei der Fahrer ausgestiegen und habe die Feuerwehr gerufen. Die Ursache des Brands ist nicht bekannt.

Die Autobahn war während des Brandes vollständig gesperrt. Die Fahrbahn war bis etwa 4.50 Uhr morgens vollständig geräumt.

(ol/L'essentiel)