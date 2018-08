Ausgebüchster Adler greift Hühner nahe Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Weißkopfseeadler im Hühnerstall? Bei uns? Was sich wie der Beginn eines schlechten Witzes anhört, wurde diese Woche unweit der Luxemburger Grenze Wirklichkeit. Laut belgischen Medien spielte sich die unglaubliche Geschichte am vergangenen Montag in Lutremange (Gemeinde Bastogne) unweit der Luxemburger Grenze ab.

Demnach bat ein Nachbar Pascal Georges um Hilfe, weil es in seinem Hühnerstall ziemlich drunter und drüber ging. Als der Landwirt einen Blick hinein wagte, sah er tatsächlich einen Weißkopfseeadler. Das Tier machte sich gerade über ein Huhn her.

Zweite Flucht

Georges konnte den großen Vogel, der eigentlich in Nordamerika beheimatet ist, einfangen und in einen Käfig sperren. Über die sozialen Netzwerke machte er den Fall publik, um den Besitzer ausfindig zu machen. Wenig später erhielt er eine Antwort vom Zoo Amnéville. Dort war «Balkan» Ende Juli während einer Show ausgebüchst.

Offenbar hat das Tier einen ausgeprägten Freiheitsdrang. Bereits im Juni machte er sich auf und davon. Später wurde er bei Pagny-sur-Moselle wiedergefunden. Auch dieses Mal musste er die Reise wieder zurück in den Zoo antreten.

(FL/L'essentiel)