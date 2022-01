82-​​jährige Rollstuhlfahrerin rutscht in Bach

Eine 82 Jahre alte Frau ist mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl wegen des schlammigen Bodens in einen Bach gerutscht und von Helfern gerettet worden. Das teilte die Polizeidirektion Ludwigshafen am Sonntag mit. Demnach hatte die Frau am Silvestertag im Rhein-Pfalz-Kreis einen Wirtschaftsweg befahren.

Zwischen Limburgerhof und Neuhofen sei sie vom Weg abgekommen und eine etwa vier Meter tiefe Böschung in den Rehbach hinabgerutscht. Ersthelfer sowie Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten die Frau demnach mit ihrem Krankenfahrstuhl aus dem Gewässer ziehen. Die 82-Jährige sei bis auf leichte Schmerzen im Arm wohlauf.

(L'essentiel/dpa)