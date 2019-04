Eisladen-​​Königin ist jetzt «Puffmutter»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nina Calchera, die Frau von Triers stadtbekanntem Eisdielenbesitzer Carlo Calchera, ist unter die Bordellbesitzer gegangen. Die 40-Jährige übernimmt nach einer drohenden Schließung aufgrund eines Gerichtsverfahrens gegen den früheren Betreiber, die drei Bordelle Club Pearls in Trier-Nord, Club Elen in Trierweiler und Club Envie in Prüm. Dies berichtet der Trierische Volksfreund.

Gegen den früheren Besitzer läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerbetrug in Millionenhöhe, zudem ist er vorbestraft wegen Anstiftung zum Verstoß gegen das Ausländergesetz. Die Stadt Trier hatte die drei Betriebe im Zuge dessen am 20. März geschlossen. Das Oberverwaltungsgericht gab dem recht: Der Angeklagte erfülle nicht das Maß an Zuverlässigkeit, wie es das neue Prostituiertenschutzgesetz fordert.

Club Purple, Club Violette, Club Blue

Calchera hat die Clubs aufgekauft, neu gestaltet und nun sogar umbenannt: Der Club Pearls läuft seit dem 22. März unter dem Namen Club Purple, Club Elen unter Club Violette und Club Envie unter Club Blue. Das Calchera die Betriebe übernommen hat, verwundert nicht. Schon seit längerem leitete sie den Standort Trierweiler mit, eigentlich wollte sie allen drei Betrieben nur als stellvertretende Geschäftsführerin vorstehen. Dies verweigerte ihr die Stadt.

Calchera, die betont, dass ihre Tätigkeit als Bordellbetreiberin nichts mit dem Familienunternehmen ihres Mannes zu tun hat, hat die rund 30 Mitarbeiter für Büros und Empfang der Betriebe übernommen. Die Zimmer für die Prostituierten vermietet Calchera nur an die Frauen, die auf eigene Rechnung arbeiten. Seit dem neuen Prostituiertenschutzgesetz von Juli 2017 ist ein abhängiges Arbeitsverhältnis von Sexarbeiterin und Bordelbetreiber nicht mehr erlaubt.

(L'essentiel)