Verprügelt hier ein Polizist einen Verkehrssünder?

Bei einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle hat ein BMW-Fahrer im Altkreis Prüm in der Nacht zum Montag das Gaspedal durchgetreten und eine filmreife Verfolgungsjagd entfesselt, die am Hahnplatz in der Eifelstadt Prüm mit einem Crash zu einem abrupten Ende kam. Der Flüchtende hatte hart gebremst, woraufhin der Polizeiwagen mit dem BMW kollidierte, wie der Volksfreund berichtet. Dabei sollen die beiden Beamten verletzt worden sein.

Ein 32-sekündiges Video, welches auf Youtube und Facebook kursiert, zeigt die von einem Zeugen gefilmten Szenen nach dem Unfall. Zu sehen ist, wie ein Mann, der eine gelbe Sicherheitsjacke trägt, brutal auf den mutmaßlichen Fahrer des BMWs einschlägt. Als dieser auf dem Boden liegt, wird weiter auf ihn eingeprügelt und getreten. Dabei sind Schreie zu hören. Ob es sich bei dem Zuschlagenden um einen Polizisten handelt, ist noch unklar.

Wie der Trierische Volksfreund berichtet, ermitteln sowohl die Staatsanwaltschaft Trier als auch die Bundespolizei in dem Fall.

(L'essentiel)