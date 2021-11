Luxemburger Polizei raubt Eifelern den Schlaf

Bereits seit Ende September übt die Police Grand-Ducale auf der stillgelegten Airbase im deutschen Bitburg mit einem Polizei-Helikopter vom Typ Airbus H145M und das bevorzugt nachts, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Dies habe in den vergangenen Wochen für vermehrte Beschwerden von Anwohnern gesorgt.

Ben Eich von der Police Grand-Ducale begründet die Übungen in der Großregion mit einem Mangel an Landeplätzen in Luxemburg. In der Vergangenheit sei man auch schon auf dem Flugplatz im französischen Metz aktiv gewesen.

Konkret werde in Bitburg der «Umgang mit den Nachtsichtgeräten eines speziellen Hubschraubers» trainiert, so Eich. Die Polizei teilt sich den erst Ende 2019 in Empfang genommenen Airbus H145M mit der luxemburgischen Armee. Beteiligt seien auch Piloten der Air Rescue. Ende November sollen der nächtliche Rotoren-Lärm aus der Bierstadt wieder verschwinden, da die Fortbildungsflüge einen Monat früher wie geplant beendet seien, so der Polizeisprecher.

