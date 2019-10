70-​​Jähriger stirbt beim Sex in den Vogesen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vosges : il meurt en plein ébat amoureux https://t.co/bLpnKi6O6V — Le Républicain Lorrain (@lerepu) October 20, 2019

Es hat so romantisch begonnen – und endete tragisch. Ein 70-jähriger Mann war mitten im Liebesakt mit einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hatte, doch sein Herz hielt der Leidenschaft und körperlichen Anstrengung nicht Stand.

Zugetragen hat sich das abrupte Liebesaus laut der französischen Tageszeitung Le Républicain lorrain am vergangenen Donnerstag in den Vogesen folgendermaßen: Der ältere Mann begegnete zufällig einer Frau ähnlichen Alters auf der Straße, die gerade einen Spaziergang in der kleinen Vogesen-Stadt unternahm. Ihre Blicke trafen sich, es war Liebe auf den ersten Blick für beide.

Die gegenseitige Anziehung war so stark, dass die Senioren nach Hause gingen. Doch das Begehren nahm ein brutales Ende: Während des Liebesaktes erlitt der 70-Jährige einen Herzinfarkt. Der Notarzt, den die Frau sofort rief, konnte nichts mehr für den Mann tun.

(L'essentiel)